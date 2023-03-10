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Несмотря на огромный военный бюджет, достигающий 800 миллиардов долларов, США никак не могут заставить свой военно-промышленный комплекс эффективно разрабатывать и выпускать оружие для выхода в мировые технологические лидеры. Эту проблемы вскрыл конфликт на Украине, пишет обозреватель Мисси Райан в издании The Washington Post.

Она пояснила, что на складах ВС США истощаются запасы снарядов, которые огромными партиями отправляются на Украину. При этом военно-промышленный комплекс не в состоянии быстро восполнять потерянные боеприпасы, увеличить их производство не получается, несмотря на все старания. Это означает, что в какой-то момент Вашингтону будет просто нечего отправлять в Киев.

При этом обозреватель считает, что даже в таких условиях американский ВПК может справиться с новыми вызовами, связанными со сценариями противостояния с такими великими державами, как Россия и Китай, а также с возвращением на территорию европейского континента вооруженных конфликтов.

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