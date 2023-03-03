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Первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук прокомментировал террористическую атаку украинских диверсантов на Брянскую область. Он сообщил, чего следует ожидать от ВСУ в ближайшем будущем.

В эфире канала «Царьград» Пинчук пояснил, что украинские террористы провели разведку боем. Дальнейшие их действия будут зависеть от выводов, которые сделает командование ВСУ. Если оно решит, что диверсионные вылазки можно наращивать, то в скором времени стоит ожидать более масштабных терактов, совершаемых крупными силами.

Боевики диверсионной группы лишь прощупывали оборону рубежей России, искали в них уязвимые места, а также проверяли, как реагируют на подобные действия силовые структуры.

Напомним, ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что террористы ВСУ локализованы и осталось лишь ликвидировать диверсионную группу.

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