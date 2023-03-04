С 27 февраля по 3 марта ВСУ потеряли около 600 военнослужащих убитыми и ранеными в боях за Артемовск. Речь идет о 61-й пехотной бригаде, 125-й бригаде территориальной обороны и 57-й мотопехотной бригаде, которые, по мнению экспертов, попали под дружественный огонь собственной артиллерии.

Украинские гаубицы M777, полученные из Соединенных Штатов, на протяжении почти четырех дней вели огонь по своим из-за отсутствия качественной связи и путаницы в передвижении подразделений.

В Часов Яр, откуда била артиллерия, был направлен 8-й полк оперативного назначения, чтобы выяснить обстановку. Однако и это подразделение попало под удары 152-миллиметровых гаубиц Д-20 и «Гиацинт» украинских войск.

«По предварительным данным, общие потери подразделений могли составить 560–590 человек, что равняется численности полноценного войскового батальона, вооружённого десятками единиц техники», – сообщается в Сети.

Эксперты считают, что у боевиков ВСУ банально не могло быть системы опознавания «свой-чужой». Также одной из причин называют путаницу во время маневров и перегруппировки войск. Некоторые украинские аналитики считают, что нестабильная связь стала причиной воздействий комплексов радиоэлектронной борьбы ВС РФ.