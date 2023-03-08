В 12:50 8 марта боевики ВСУ задействовали реактивную систему залпового огня для удара по Пролетарскому району Донецка, сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями.

Представительство СЦКК не уточнило, какая именно РСЗО использовалась украинской стороной, но отметило, что удар наносился из оккупированного Киевом населенного пункта Орловка двумя реактивными снарядами, передает РИА Новости.

Кроме того, спустя 10 минут боевики нанесли удар по Куйбышевскому району столицы ДНР. Для этой цели использовались 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Стоит напомнить, что боеприпасы такого калибра применяются в странах НАТО и поставляются Киеву в качестве военной помощи. Однако ВСУ применяют их не столько в боях, сколько в террористических обстрелах мирных городов Донбасса, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая население.