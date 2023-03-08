Украинские военные при обстреле военного аэродрома в Крыму могли применить оперативно-тактический комплекс (ОТРК) “Гром-2”. По своим характеристикам он превосходит американские HIMARS. В том числе это касается дальности нанесения ударов. Об этом пишет издание “Военное дело”.

Уточняется, что удар по аэродрому в Гвардейском ВСУ пытались нанести 4 марта. Атаку отбили российские ПВО. Позже появились первые кадры с последствиям обстрела. На них была видна воронка глубиной до 5 метров. По мнению экспертов, на которых ссылается издание, такие ямы могли остаться от падения снарядов с массивной боевой частью. Таким образом, версия о том, что аэродром атаковали беспилотники Ту-141, отпадает – взрыв дрона не мог бы оставить такую глубокую воронку в земле.

Специалисты предполагают, что ВСУ могли испытывать возможности ОТРК “Гром-2”. Боевая часть снаряда, который он выпускает, – почти 500 килограммов. К тому же выпускать их комплекс может на расстояние до 500 километров. Ударом по аэродрому украинские военные могли тестировать возможности ОТРК, который ранее находился в разработке, – считают специалисты.