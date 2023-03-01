Официальный Киев заявил, что Минобороны РФ дезинформирует ВСУ заявлениями об отходе подразделений морской пехоты от Угледара. Российское военное ведомство не стало комментировать подобные высказывания.

28 февраля боевики ВСУ решили на себе «проверить» достоверность информации и совершили вылазку, завершившуюся фатально для некоторых из них. Российские ВС встретили противника на подходах к району дач и открыли интенсивный огонь. Вражеские подразделения были вынуждены срочно отступать, понеся значительные потери.

Напомним, что в районе дач под Угледаром позиции удерживают подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота. Они медленно продвигаются вперед к городу, приближая его освобождение от украинских оккупантов.