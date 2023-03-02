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Под Авдеевкой российские ВС задействовали новейший высокоточный боеприпас для уничтожения украинского танка.

Вражескую боевую машину обнаружил беспилотник, кружащий над линией соприкосновения. Оператор БПЛА тут же передал координаты артиллеристам, которые нанесли удар по украинскому танку. Попадание оказалось точным, что «видел» и снял беспилотник.

В Сети опубликована запись уничтожения танка, которая демонстрирует высокую эффективность взаимодействия разведывательных дронов с реактивной и ствольной артиллерией, а также с другими родами войск, поражающими противника по координатам, полученным с БПЛА.

Напомним, что за Авдеевку и Марьинку продолжаются кровопролитные бои. Цель ВС РФ – освободить оба населенных пункта и тем самым прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ.

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