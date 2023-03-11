Массированный ракетный удар по Украине 9 марта отличается от остальных двумя ключевыми особенностями. Первая из них – это пуск сразу шести гиперзвуковых ракет «Кинжал» по особо важным объектам военной инфраструктуры.

Вторая особенность – это первое применение ракеты Х-47 по столице Украины. Ранее «Кинжалы» для ударов по Киеву не использовались, пишет портал «Военное обозрение». Помимо гиперзвуковых боезарядов, украинскую столицу атаковали еще и дроны-камикадзе «Герань-2».

Украинские власти сообщили, что результатом ракетного удара стал выход из строя трех крупных ТЭЦ, из-за чего в нескольких городах начались перебои с электричеством. На некоторых из этих объектов ранее завозили импортное оборудование, чтобы произвести ремонт.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал удар по ряду объектов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также он заявил, что ПВО страны не в состоянии справляться с такими целями, поразить хотя бы один из боезарядов не удалось.