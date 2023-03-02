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Соединенные Штаты планируют провести против России многосферную глобальную операцию, на первом этапе которой они собираются уничтожить максимальное количество ядерных боеголовок. Военные РФ уже занимают разработкой стратегии, которая позволила бы отразить удары США.

Портал «Военное обозрение» сообщает и о других этапах американской операции. После уничтожения около 70 процентов боеголовок непосредственно на складах, Соединенные Штаты намереваются ликвидировать остаток ракет. В том числе и тех, которые будут задействованы для ответной атаки. Следующий этап – это удар по России, который Пентагон планирует нанести таким образом, чтобы добиться «минимально достаточного» ущерба.

Российские военные считают, что правильным шагом будет отражение первой атаки США, причем одновременно с ней ВС РФ должны ударить по системам ПРО в Соединенных Штатах. Это позволит предотвратить перехват баллистический ракет и сделать противника уязвимым.

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