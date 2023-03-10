В ходе массированного удара по Украине 9 марта Россия использовала сразу 6 ракет «Кинжал», чего до этого в ходе СВО не случалось ни разу. Военный эксперт Алексей Леонков высказал предположения по целям, которые могли поражаться гиперзвуковыми боезарядами.

Он отметил, что для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины вполне достаточно обычных крылатых ракет, поэтому «Кинжалы» задействовались для уничтожения других целей. Это могли быть средства противовоздушной обороны, которую необходимо пробивать, чтобы обеспечивать превосходство в воздухе. Ранее появлялись сообщения о появлении в Киеве первого ЗРК «Пэтриот», поэтому не исключено, что именно на него охотились «Кинжалы».

Также гиперзвуковые ракеты могли быть применены для уничтожения техники НАТО, которая сейчас поставляется на Украину и накапливается для весеннего контрнаступления.

Напомним, что «Кинжал» – это гиперзвуковая ракета, которая из-за большой скорости не может быть сбита средствами ПВО. Задачу для них осложняет также способность боезаряда изменять траекторию прямо в полете.