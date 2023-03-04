Командование ВСУ намеревается проводить мобилизацию до тех пор, пока численность армии не вырастет до 1,3 миллиона человек. После этого оно попытается провести контрнаступление с целью оккупировать Бердянск и Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Эти намерения прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он напомнил, что ВСУ действительно удалось собрать миллионную армию, однако сейчас ее численность уменьшилась из-за огромных потерь в боях за Артемовск. В настоящий момент формируется две бригады морской пехоты, егерская, стрелковая, механизированная, десантно-штурмовая и артиллерийская бригады. Создаются они в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

20 тысяч боевиков обучаются за границей. Максимум, который сможет набрать Украина сейчас – это еще 60 тысяч военнослужащих. Поэтому для гипотетического контрнаступления на юге она сможет задействовать не более 10-12 бригад. Но и они не достигнут успеха, так как российские ВС не теряли времени напрасно, а выстраивали мощную эшелонированную оборону.