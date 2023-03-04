ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование ВСУ намеревается проводить мобилизацию до тех пор, пока численность армии не вырастет до 1,3 миллиона человек. После этого оно попытается провести контрнаступление с целью оккупировать Бердянск и Мелитополь, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Эти намерения прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он напомнил, что ВСУ действительно удалось собрать миллионную армию, однако сейчас ее численность уменьшилась из-за огромных потерь в боях за Артемовск. В настоящий момент формируется две бригады морской пехоты, егерская, стрелковая, механизированная, десантно-штурмовая и артиллерийская бригады. Создаются они в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

20 тысяч боевиков обучаются за границей. Максимум, который сможет набрать Украина сейчас – это еще 60 тысяч военнослужащих. Поэтому для гипотетического контрнаступления на юге она сможет задействовать не более 10-12 бригад. Но и они не достигнут успеха, так как российские ВС не теряли времени напрасно, а выстраивали мощную эшелонированную оборону.

Вам может понравиться

Российские войска закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

Российские ВС продолжают наступление на Купянском направлении и сейчас находятся всего в 5 километрах от города, сообщает портал «Военное обозрение». Продвижение к Купянску началось еще в январе. Тогда ВС РФ

CNN: Недели ожесточенных боев сломили решительное сопротивление войск ВС Украины в Бахмуте

Американский телеканал CNN рассказал о тяжелейшей ситуации для ВСУ в Бахмуте (до «декоммунизации» – Артемовск) и отметил, что даже боевики украинской армии признают, что город придется сдавать. Последние несколько недель

Шурыгин подсчитал численность подразделений ВСУ, готовящихся к весеннему контрнаступлению

Киев формирует 15-16 новых бригад, поэтому уже к концу марта в его распоряжении может оказаться два хорошо вооруженных новых корпуса. К этому времени ВСУ ожидают прибытия 45-48 немецких танков «Леопард-2»,