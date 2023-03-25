В плане поражения бронетехники снаряды с обедненным ураном не имеют особых преимуществ перед обычными. Их поражающая способность несколько выше, но очень многое зависит не столько от боеприпасов, сколько от мастерства танкистов, рассказал телеканалу «360» военный эксперт Михаил Онуфриенко.

При этом урановый сердечник при разрушении поднимает облако радиоактивной пыли, которая провоцирует рост онкологических заболеваний на зараженной местности.

Российские ВС вполне могут заставить Соединенные Штаты отказаться от намерения передавать такие боезаряды Украине. Но для этого нужно начинать действовать, применять оружие, которое до сих пор ждет своего часа. Эксперт отметил, что речь даже не о ядерных вооружениях, а о новых боевых системах, которые до сих пор не используются.

Кроме того, ВС РФ пора начать проводить массированные атаки на линии и пункты снабжения противника, чтобы продемонстрировать – вооружение не доезжает до линии фронта, так как уничтожается по пути.