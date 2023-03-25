ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В плане поражения бронетехники снаряды с обедненным ураном не имеют особых преимуществ перед обычными. Их поражающая способность несколько выше, но очень многое зависит не столько от боеприпасов, сколько от мастерства танкистов, рассказал телеканалу «360» военный эксперт Михаил Онуфриенко.

При этом урановый сердечник при разрушении поднимает облако радиоактивной пыли, которая провоцирует рост онкологических заболеваний на зараженной местности.

Российские ВС вполне могут заставить Соединенные Штаты отказаться от намерения передавать такие боезаряды Украине. Но для этого нужно начинать действовать, применять оружие, которое до сих пор ждет своего часа. Эксперт отметил, что речь даже не о ядерных вооружениях, а о новых боевых системах, которые до сих пор не используются.

Кроме того, ВС РФ пора начать проводить массированные атаки на линии и пункты снабжения противника, чтобы продемонстрировать – вооружение не доезжает до линии фронта, так как уничтожается по пути.

Вам может понравиться

ВСУ потеряли под Артемовском пять танков и семь БТР на своих же минных полях

Украинские ВС в ходе боев за Бахмут (Артемовск) потеряли не менее 7 бронетранспортеров и 5 танков на собственных минных полях. И это только с начала марта, передает телеканал RT. Отмечается,

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне сожгут всю западную технику в случае наступления ВСУ

Танки Leopard и Abrams – это весьма грозное оружие, но практика показывает, что они не в силах устоять перед российскими противотанковыми комплексами. Поэтому ВС РФ сожгут всю западную технику, как

МК: Появились детали использования ВС РФ «шахид-мобилей» в СВО

Писатель и блогер Владлен Татарский рассказал изданию “Московский комсомолец” о применении российскими ВС «шахид-мобилей» – наземных беспилотных аппаратов. Он отметил, что увидел подобное вооружение между Запорожской областью и ДНР. К