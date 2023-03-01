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“Станешь уважаемым человеком в этой жизни”. С таким призывом обращаются военные группировки ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) к украинской молодёжи, призывая её идти на фронт. Кроме того, действующие военные обещают молодым людям, что те освоят западную военную технику. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на портал “Страна.ua”, в телеграм-канале которого опубликовано обращение “всушников”.

На видео один из военных говорит, обращаясь к молодым людям, что их рано или поздно всё равно мобилизуют, “даже насильно”. И вместо того, чтобы просто “чистить картошку” есть возможность пойти наводчиком, оператором дрона, управлять РСЗО HIMARS или танками Abrams и Leopard, массовых поставок которых ожидают на Украине.

Уточняется, что видео снято в Артёмовске, в котором идут ожесточённые бои. Автором видео называют командира одного из украинских подразделений, его позывной “Мадьяр”. Ранее он, как и другие военные, отмечал, что украинская молодёжь не изъявляет особого желания воевать.

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