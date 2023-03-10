Американская разведка признала, что Россия является единственной страной мира, в арсенале которой имеется стратегическое гиперзвуковое оружие. Специалист по технологиям и науке Пол Фрайштлер уточнил, что речь идет о боевых блоках «Авангард» (в натовской классификации – SS-19 Mod 4).

По словам эксперта, гиперзвуковое стратегическое вооружение способно обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны Соединенных Штатов и представляет для них серьезную угрозу. Россия и другие «соперники США» продолжают разработку подобного оружия, чтобы постоянно держать Вашингтон в страхе.

РИА Новости напоминает, что первое подразделение с гиперзвуковым комплексом «Авангард» было развернуто в Ясненской ракетной дивизии еще в 2019 году. К 2025 году будет укомплектован еще один полк в Оренбургской дивизии.