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Украинские ВС взорвали мост на дороге, соединяющий Бахмут с Часовым Яром. Фактически, они сами уничтожили последний путь снабжения, отмечает военный корреспондент Александр Коц. Он также поясняет, зачем это было нужно боевикам ВСУ, передает “Комсомольская правда”.

Военкор напомнил, что командир одного из подразделений украинской армии в Артемовске с позывным «Мадьяр», на днях записал видеообращение, в котором сообщил о колоссальных потерях. По его словам, ВСУ вполне могли терять по батальону ежедневно, но при этом власти страны и командование продолжали рассказывать о «крепости Бахмут» и «стойкости» военнослужащих.

К концу текущей недели становится ясно, что город Киеву придется сдавать. Именно поэтому он взрывает уже второй мост. Часов Яр постоянно использовался в роли своеобразного хаба, откуда тяжелое вооружение, техника и боеприпасы поступали в Артемовск. Сейчас командование ВСУ опасается, что российские ВС освободят город и продолжат наступление до Часова Яра, что все это попадет к ним в руки.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом вывести ВСУ из Артемовска. Если он этого не сделает, то в окружении окажется крупная вооруженная группировка украинской армии, которую ожидает практически такой же разгром, как и в Мариуполе.

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