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Снабжение ВСУ Артёмовска (Бахмута) в скором времени прекратится. Бойцы ЧВК “Вагнер” вышли к селу Хромово. Через него ВСУ контролируют свою последнюю дорогу на город. Об этом пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”).

В последнее время именно по этой дороге украинская армия осуществляет подвоз боеприпасов, оружия и резервов в Артёмовск, где силы ВСУ уже истощены. Сейчас же возникла перспектива, что бойцы ЧВК “Вагнер” отрежут пути снабжения группировки украинских войск в Артёмовске, тем самым приблизив окружение населённого пункта.

Ожесточённые бои в Артёмовске, который находится в Донецкой Народной Республике, и на территории рядом с ним продолжаются на протяжении последних месяцев. Указанный населённый пункт имеет стратегическое значение. Через него идёт снабжение всей группировки войск украинской армии в Донбассе.

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