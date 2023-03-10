Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись мощного удара ВКС РФ по крупному опорному пункту противника под Авдеевкой. Сообщается, что атака оказалась весьма результативной.

Пункт временной дислокации ВСУ обнаружили российские разведчики, которые и сообщили координаты. Оставалось лишь поднять в небо авиацию и нанести сокрушительный удар, что и было сделано.

В результате атаки ВКС России ликвидировали не менее 40 человек личного состава ВСУ, а также шесть автомобилей, используемых для нужд украинской армии, четыре боевых машины пехоты и три танка. Под удар попали также три САУ противника.

Напомним, что для уничтожения мощных укреплений ВСУ в Авдеевке российские ВС используют планирующие бомбы УПАБ-1500 с боевой частью весом 1010 килограммов.