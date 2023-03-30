ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС обнаружили и атаковали пункты временного размещения личного состава ВСУ в Константиновке, сообщил портал «Военное обозрение». Отмечается, что для удара задействовалась авиация с планирующими авиабомбами.

Киев постоянно меняет расположение мест размещения боевиков, намереваясь сформировать «ударный кулак» для контрнаступления. Однако у него не получается собрать большое количество личного состава в одной точке. Российские ВС ведут круглосуточное наблюдение за действиями противника и атакуют артиллерийскими или авиаударами скопления живой силы.

Именно это и произошло в Константиновке. Как только разведка выявила новый пункт временной дислокации резервных сил ВСУ, по нему сразу прилетели планирующие авиабомбы. Они обладают дальностью в несколько десятков километров, благодаря чему самолетам не требуется влетать в зону действия вражеской ПВО.

В четверг это уже вторая такая атака на Костантиновско-Дружковскую агломерацию. Ранее ударами авиабомб был поражен пункт временного размещения боевиков в Дружковке.

Вам может понравиться

Военный эксперт Леонков рассказал о целях недавних ракетных ударов ВС России по Украине

Киев готовит масштабное весеннее контрнаступление, поэтому задачей ВС РФ в настоящий момент является его срыв. Для этой цели ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые используются ВСУ для подготовки, сообщил

Ситников: Арестович выдал план ВС Украины, Илон Маск сообщил про защиту от РСЗО «Хаймарс»

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Соединенные Штаты поставляют Киеву дальнобойные средства поражения. По его словам, дальность ракет составляет 150 километров, причем все они уже «нацелены

Зеленский предрек поражение Украины из-за Бахмута, в Минобороны с ним не согласны

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что падение Бахмута настолько сильно ударит по боевому духу ВСУ, что они больше не смогут продолжать борьбу. Он допустил, что потеря города станет поражением украинской