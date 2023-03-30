Российские ВС обнаружили и атаковали пункты временного размещения личного состава ВСУ в Константиновке, сообщил портал «Военное обозрение». Отмечается, что для удара задействовалась авиация с планирующими авиабомбами.

Киев постоянно меняет расположение мест размещения боевиков, намереваясь сформировать «ударный кулак» для контрнаступления. Однако у него не получается собрать большое количество личного состава в одной точке. Российские ВС ведут круглосуточное наблюдение за действиями противника и атакуют артиллерийскими или авиаударами скопления живой силы.

Именно это и произошло в Константиновке. Как только разведка выявила новый пункт временной дислокации резервных сил ВСУ, по нему сразу прилетели планирующие авиабомбы. Они обладают дальностью в несколько десятков километров, благодаря чему самолетам не требуется влетать в зону действия вражеской ПВО.

В четверг это уже вторая такая атака на Костантиновско-Дружковскую агломерацию. Ранее ударами авиабомб был поражен пункт временного размещения боевиков в Дружковке.