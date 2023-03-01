Выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, солдату стоит подчиняться командованию, а не проявлять “излишний героизм”. Последнее может привести к печальным последствиям не только для самого военнослужащего, но и для его боевых товарищей. Такой совет бойцам в зоне СВО дал в беседе с URA.RU ветеран Чеченской войны Анатолий из Алапаевска. Фамилия мужчины в публикации не приводится.

Ветеран боевых действий рассказал, что подчас встречаются “псевдоуверенные” люди с “преувеличенным чувством собственной значимости”. Они зачастую необдуманно рискуют не только своей жизнью, но и жизнями сослуживцев. При выполнении боевых задач такое недопустимо, считает Анатолий из Алапаевска.

Мужчина также отметил, что каждое своё действие солдату надлежит продумать наперёд. Именно такой подход в сложной ситуации позволит бойцу спасти жизнь.