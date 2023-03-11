ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики, которые не особо верят в скорое появление на линии соприкосновение западной бронетехники, самостоятельно сделали себе танк «Леопард» для поднятия боевого духа, пишет портал «Военное дело».

На сайте появилось видео, на котором военнослужащие ВСУ за кадром говорят о появлении на позициях под Бахмутом немецкого танка. При этом они демонстрируют непонятный вездеход на гусеничном ходу. Для придания хоть какой-то схожести с боевой машиной на него установили большую кастрюлю, исполняющую роль башни, а затем всю эту несуразную конструкцию накрыли тканью с леопардовой раскраской.

«Мы себе сделали своего „Леопарда“», – сообщил один из военных, участвующих в съемке видео.

В настоящий момент на территории Украины имеется только 4 немецких танка, полученных от Польши. Германия и остальные страны, которые еще в декабре пообещали поставки боевых машин Leopard 2, пока не торопятся отправлять их Киеву.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: за сутки ликвидированы 180 военных ВСУ на донецком направлении

Вооружённые силы Украины продолжают подсчитывать потери. Больше всего людей ВСУ теряют на донецком направлении. Очередное свидетельство тому – свежий доклад Минобороны РФ. Только за сутки украинская армия потеряла убитыми на

Межиньская проинформировала, что в Польше поднялась волна антивоенных настроений

Польское общество в социальных сетях все чаще присоединяется к движениям #этоненашавойна и #немоявойна, пишет эксперт Анна Межиньская. Она прогнозирует стремительное распространение антивоенных настроений, связанных со слабой готовностью страны к вступлению

Сенатор США заявил о беззащитности страны перед российским ядерным оружием

Москва обладает более мощным и современным ядерным арсеналом, чем Вашингтон. В случае нападения США нечего будет противопоставить России. Такое заявление сделал сенатор Роджер Уикерс. Его цитирует РИА “Новости”. В своём