Украинские боевики, которые не особо верят в скорое появление на линии соприкосновение западной бронетехники, самостоятельно сделали себе танк «Леопард» для поднятия боевого духа, пишет портал «Военное дело».

На сайте появилось видео, на котором военнослужащие ВСУ за кадром говорят о появлении на позициях под Бахмутом немецкого танка. При этом они демонстрируют непонятный вездеход на гусеничном ходу. Для придания хоть какой-то схожести с боевой машиной на него установили большую кастрюлю, исполняющую роль башни, а затем всю эту несуразную конструкцию накрыли тканью с леопардовой раскраской.

«Мы себе сделали своего „Леопарда“», – сообщил один из военных, участвующих в съемке видео.

В настоящий момент на территории Украины имеется только 4 немецких танка, полученных от Польши. Германия и остальные страны, которые еще в декабре пообещали поставки боевых машин Leopard 2, пока не торопятся отправлять их Киеву.