Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый высказал позицию украинских военных по отношению к заявлению Йенса Столтенберга о скором падении Артемовска. Он отметил, что генсек НАТО и другие западные чиновники просто не владеют ситуацией.

В Североатлантическом альянсе, по словам Череватого, дают прагматичные оценки, которые часто не имеют ничего общего с реальностью. Столтенберг якобы не учитывает «мощные тактические решения», а также нестандартные действия ВСУ. Также на Западе не видят «стойкости» украинских боевиков, поэтому и ошибаются в своих прогнозах.

В заявлении Череватого явно просматривается недовольство заявлениями Столтенберга, которые снижают боевой дух ВСУ. Он и рад бы ответить генсеку НАТО более жестко, однако не может сделать этого, так как без Альянса вся «стойкость и непредсказуемость» украинской армии могут мгновенно улетучиться.