“Изменение геополитических реалий” заставляет по-иному смотреть на отношения Будапешта и Москвы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – сообщает “Коммерсант” со ссылкой на агентство Bloomberg.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Венгрия выступает за сохранение связей с Россией. В том числе и потому, что Будапешт “энергетически зависим” от Москвы. В то же время Орбан отметил: на восстановление нормальных связей между Европой и Россией даже после окончания боевых действий на Украине могут уйти долгие годы. На этом фоне Венгрия должна “серьёзно подумать”, как выстраивать отношения с российской стороной в ближайшие 10-15 лет, заявил премьер-министр.

Венгрия не поддержала специальную военную операцию России в Донбассе. В то же время Будапешт не предоставляет вооружение Киеву, как это делают многие европейские страны. В Венгрии не раз подчёркивали, что выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине.