ВСУ уже осознают бесполезность сопротивления в Угледаре, однако продолжают вести боевые действия, полностью игнорируя крупные потери. Мало того, командование направило в город заградительные отряды, которые сформированы из националистов и иностранных наемников.

Эти подразделения призваны не допустить отступления ВСУ и можно не сомневаться, что неонацисты будут стрелять в спину своим сегодняшним сослуживцам, если завтра те вдруг попытаются оставить позиции.

Командир группы снайперов Тихоокеанского флота с позывным «Ярый» рассказал также, что боевики ВСУ расставили на многоэтажных домах и других высотных зданиях и сооружениях поворотные камеры. У подразделений в Угледаре практически нет опытных снайперов, поэтому данные средства контроля призваны отслеживать перемещения российских военных.