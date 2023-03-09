Позиция США по поводу передачи ВВС Украины истребителей F-16 остаётся неизменной. Пока соответствующих поставок не планируется. Следовательно, и подготовка украинских лётчиков к пилотированию указанных самолётов не ведётся. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

В интервью телеканалу Кирби отметил, что в США с пониманием относятся к просьбам президента Украины Владимира Зеленского предоставить продвинутое вооружение, но пока Вашингтон сосредоточен на других поставках: Киеву поступает артиллерия, бронетехника, боеприпасы и так далее. Белый дом исходит из того, что передавать боевые самолёты Украине пока преждевременно, добавил представитель американской администрации.

Ранее в прессе появлялась информация, что в США прибыли два украинских лётчика. СМИ предполагали, что их будут обучать работе с западной авиатехникой.