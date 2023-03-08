200 перспективных истребителей, которые сейчас разрабатывают в рамках программы Next Generation Air Dominance, необходимы ВВС США. Речь идёт о боевых машинах шестого поколения. Об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл – передаёт “Лента.ру” со ссылкой на издание The Drive.

Истребители нового поколения – не единственное, что планируется задействовать в США для охраны воздушного пространства в ближайшем будущем. Вкупе с указанным числом новых боевых самолётов планируется использовать тысячу современных беспилотных летательных аппаратов, а также действующие истребители пятого поколения F-35 в количестве 300 штук. Причём The Drive отмечает, что в настоящее время в ВВС США таких истребителей меньше, а многие из них должны списать в течение ближайших десяти лет.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что в США идёт разработка истребителя шестого поколения. Указывалось, что самолёт будет использовать стелс-технологии. Позже в прессе появились возможные изображения будущего самолёта, а также кадры с одной из военных баз, на которой, как предполагается, техника проходит испытания.