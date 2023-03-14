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Руководство КНР должно сформировать “сбалансированные взгляды” на ситуацию вокруг Украины, получая информацию не только из Москвы, но и из Киева. Для этого председатель КНР Си Цзиньпин должен пойти на контакт с президентом Владимиром Зеленским. Такова позиция властей США. Её в ходе брифинга озвучил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан – передаёт ТАСС.

Салливан сообщил, что Вашингтон неоднократно призывал Пекин услышать от Киева его позицию по поводу вооружённого противостояния с Россией. Однако пока таких контактов не было. Тем не менее они могут состояться уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что председатель Си Цзиньпин планирует посетить Москву, где встретиться с Владимиром Путиным, а затем по видеосвязи пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, пока ни в России, ни на Украине официально не сообщалось о каких-либо мероприятиях с участием лидера КНР.

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