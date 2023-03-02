Военный конфликт между США и КНР ближе, чем кажется. Высокопоставленные военные чиновники и сами военные всё чаще заявляют о том, что текущий год станет для Соединённых Штатов поворотным в деле укрепления своих позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. “Военное обозрение” пишет, что на днях похожие заявления сделали министр армии США Кристин Вормут и командир одной из дивизий Сухопутных войск США Чарльз Флинн.

Военное противостояние между США и КНР может начаться из-за Тайваня. Китай считает его своей территорией, но де-факто это независимое островное государство, которое активно поддерживают США.

По словам Вормут, для подготовки к будущему возможному конфликту большое внимание уделяется созданию гиперзвукового вооружения. Сейчас в армии США таких ракет нет. А Флинн обратил внимание, что конфликт между Вашингтоном и Пекином практически неизбежен – по его данным, армия Китая уже отрабатывает возможные сценарии вторжения на Тайвань. При этом, со слов Флинна, американские военные рассматривают вариант не только боёв за остров, но и возможность высадки войск США на материковую часть КНР.

Ранее эксперты заявляли, что военное противостояние США и Китая за Тайвань может обернуться для Вашингтона серьёзными проблемами. Американская армия в настоящее время не готова вести боевые действия против вооружённых сил крупной державы.