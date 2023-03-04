Приглашенный на одну из программ американского телеканала CNN эксперт Седрик Лейтон признал нацистскую сущность правящего на Украине режима. Он говорил с ведущим Джоном Воузом крайне осторожно, но все же допустил, что президент РФ Владимир Путин «возможно, прав», делая заявления об украинских нацистах.

Лейтон заявил, что на это указывают некоторые действия Киева, которые могут быть неверно истолкованы западными партнерами. А то и вовсе дискредитировать украинские власти. Такие «проблемные моменты» есть и руководство страны, считает эксперт, просто обязано их пресекать.

Это первое упоминание об украинском нацизме на американском телеканале, что довольно странно. Ведь разнообразные националистические организации, созданные за годы независимости, не особо скрывают свою сущность. Они используют нацистскую символику, превращают в героев пособников Третьего рейха. А по телевизору гражданам бесконечно вдалбливают в головы мысль о необходимости расправляться с русскими. Также во всех медиа постоянно звучат русофобские и откровенно нацистские высказывания, но США и их союзники упорно не хотят всего этого замечать.