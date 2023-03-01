Российские ВС используют в зоне проведения специальной военной операции FPV-беспилотники «Бумеранг», которым не страшны различные антидроновые ружья. Видеозапись применения такого БПЛА появилась в Сети.

Управление дроном осуществляется с использованием очков виртуальной реальности. Также в расчет входит помощник оператора, который осуществляет запуск БПЛА и затем следит за его перемещением по специально предназначенной карте.

Благодаря такому подходу оператор дрона легко ориентируется, что значительно ускоряет прохождение маршрута. Беспилотник также способен уничтожать движущиеся воздушные и наземные цели, развивая при этом скорость около 170 километров в час. Дрон не связывается со спутником, благодаря чему подавить сигнал посредством антидронового оружия не представляется возможным.