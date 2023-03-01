Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС используют в зоне проведения специальной военной операции FPV-беспилотники «Бумеранг», которым не страшны различные антидроновые ружья. Видеозапись применения такого БПЛА появилась в Сети.

Управление дроном осуществляется с использованием очков виртуальной реальности. Также в расчет входит помощник оператора, который осуществляет запуск БПЛА и затем следит за его перемещением по специально предназначенной карте.

Благодаря такому подходу оператор дрона легко ориентируется, что значительно ускоряет прохождение маршрута. Беспилотник также способен уничтожать движущиеся воздушные и наземные цели, развивая при этом скорость около 170 километров в час. Дрон не связывается со спутником, благодаря чему подавить сигнал посредством антидронового оружия не представляется возможным.

Вам может понравиться

Микрорайон Ступки на севере Артемовска перешел под контроль российских штурмовых отрядов

Микрорайон Ступки на севере Бахмута (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск) освобожден подразделениями «Группы Вагнера». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники. Напомним, ранее врио главы

Немецкий политолог Варвик призвал Запад бросить Украину

Западным политикам пора задуматься, как выйти из украинского конфликта, пишет немецкое издание ZDFheute. Автор публикации, политолог Йоханнес Варвик поясняет, что западное оружие никак не поможет Киеву одержать «победу» в противостоянии

РИА “Новости”: российский спецназ в зоне СВО тестирует новые дроны-камикадзе

При штурме позиций украинских войск российский спецназ применяет новые беспилотные летательные аппараты. С фугасным зарядом они могут в автоматическом режиме добраться до позиций противника. Об этом сообщает РИА “Новости” со