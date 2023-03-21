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В Сети было опубликовано видео перехвата сразу двух американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress над Балтийским морем. Отмечается, что два военных самолета ВВС США, способные нести на своем борту ядерное оружие, пролетали над нейтральными водами Балтийского моря неподалеку от российской границы.

В связи с данными действиями американских воздушных суден, российским командованием было принято решение поднять в воздух истребитель Су-35. Американские бомбардировщики сразу сменили направление и удалились от воздушных границ Российской Федерации. Истребитель ВКС России благополучно вернулся на место базирования и осуществил посадку на аэродроме.

В Министерстве обороны РФ заявили, что американские В-52 не нарушили территориальных границ России, а пролетели над нейтральными водами Балтики и вернулись на место своего базирования.

Видеозапись и фотографии, предположительно снятые пилотом российского Су-35, были опубликованы в Телеграм-канале Fighterbomber.

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