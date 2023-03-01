Власти Приднестровья серьезно восприняли информацию о возможной провокации Киева с применением радиоактивных веществ. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что не бывает дыма без огня, передает ТАСС.

Он добавил, что Тирасполь удерживает ситуацию под контролем, о панике речь не идет. Жителям Приднестровья в этой довольно сложной ситуации лучше всего сохранять спокойствие.

Напомним, что ранее сообщалось о возможной доставке в порты Одессы и Черноморска радиоактивных материалов. Их привезли суда, участвующие в «зерновой сделке». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу заявила, что Киев может использовать эти вещества для провокации, чтобы затем обвинить Россию и ввести подразделения ВСУ в Приднестровье.