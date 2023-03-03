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Киев заявляет, что не готовит провокаций и агрессии по отношению к Приднестровью, однако продолжает стягивать войска на границу с непризнанной республикой. По мнению экспертов, по собственной инициативе Украина вряд ли рискнет нападать на ПМР, однако если Молдова обратится к ней за помощью, то вполне может атаковать.

Аналитики видят приоритетной целью Киева склады с боеприпасами в селе Колбасна. Однако если ВСУ действительно поглядывают именно на них, то столкнутся с сильным разочарованием. Причины в интервью с “Московским комсомольцем” объяснил руководитель Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Он напомнил, что в селе Колбасна размещены самые крупные в Европе склады с боеприпасами. Однако хранящиеся там снаряды свозили еще 35 и более лет назад. К настоящему моменту у них давно вышел срок хранения и использования, что создает серьезные риски. По словам Шорникова, их даже перевозить нельзя, не говоря уже о применении в боевых действиях.

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