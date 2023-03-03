Международной командой археологов в пирамиде Хеопса (Хуфу) был найден коридор, о котором исследователям ранее не было известно. Соответствующую информацию сообщил министр туризма и по делам древностей Египта Ахмед Исса во время пресс-конференции, проходившей у подножия Великих пирамид.

Во время очередного исследования пирамид специалистами был обнаружен коридор, длина которого составляет 9 метров, а ширина – 2.1 метра. Отмечается, что работы по данному проекту ведутся еще с 2015 года. По словам Иссы, исследовательской деятельностью заняты египетские ученые совместно со специалистами из Франции, США, Германии, Канады и Японии.

Египетский историк и археолог Заки Хавас во время своего выступления на пресс-конференции заявил, что данное открытие является очень важным, ведь позволит ученым узнать новые тайны цивилизации Древнего Египта.

Пирамида Хеопса, построенная в 2560 году до нашей эры, расположена на плато Гизы с южной стороны Каира. В ней имеются две камеры больших размеров, которые называются комнатами царей и цариц. Но в каждой комнате есть шахты, расположенные под углом в 45 градусов. Они ведут наверх. Истинное их предназначение неизвестно, но специалисты полагают, что они были необходимы для выхода души умершего фараона в загробный мир.