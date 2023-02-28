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Обучать украинцев управлять истребителями F-16 сейчас не имеет никакого смысла. Киев от Вашингтона может никогда не получить эти боевые самолёты. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Пентагона Колин Каль. Его слова приводит РИА “Новости”.

Каль уточнил, что в лучшем случае Украина может получить американские истребители не раньше, чем через полтора года. Примерно столько же длится и обучение пилотов управлять F-16. В то же время ни США, ни их европейские союзники по НАТО не приняли каких-то решений относительно поставок боевых самолётов Киеву. Следовательно, пока нет причин начинать обучение лётчиков ВВС Украины, резюмировал Каль.

Представитель Пентагона добавил: Украина рассматривает поставку истребителей в числе своих приоритетов, однако американские военные полагают, что на данном этапе боевых действий более важна другая помощь Киеву со стороны его западных союзников.

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