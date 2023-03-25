РИА Новости рассказывает о неизвестных ранее подвигах российских участников специальной военной операции. Так, журналисты приводят эпизод, произошедший 30 августа прошлого года.

В этот день боевики украинских вооруженных формирований открыли огонь по Изюму в Харьковской области из реактивных систем залпового огня HIMARS. Подразделения Росгвардии, которые дислоцировались в городе, первым делом бросились спасать гражданское население.

Офицер Александр Потапов защитил от осколков американских ракет двоих мирных жителей, но сам, к сожалению погиб. Его подчиненные также не жалели себя, благодаря чему удалось спасти около 30 человек. Потапов посмертно получил звание Героя России.

Около 150 своих сослуживцев спас офицер Балдан Цыдыпов из Бурятии. Он на БМП-2 замыкал колонну техники ВС РФ, попавшую под обстрел противника. Несмотря на полученное ранение и контузию, командир быстро сориентировался и открыл огонь по врагу из всех орудий на боевой машине пехоты. Герой выжил, но в госпитале перенес 14 сложных операций.