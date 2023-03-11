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Зажигательные боеприпасы в ночь на 11 марта эффектно накрыли позиции ВСУ под Угледаром. Шокированные боевики армии противника рассказали, что город все еще удерживается, но с каждым днем натиск ВС РФ растет и сопротивление заметно слабеет.

На записи, опубликованной порталом “Русская весна”, видно, как зажигательные боеприпасы взрываются в воздухе и опускаются на позиции врага огненным дождем.

Боевики сообщили также, что ни одного уцелевшего здания в городе давно нет, как и гражданского населения. ВСУ несут крупные потери буквально каждый день. Российские ВС обстреливают позиции противника из ствольной и реактивной артиллерии, уничтожая живую силу и технику.

В Угледаре украинские боевики применили ту же тактику, что и в других городах. Они обустроили позиции в многоэтажках, пытаясь обстреливать оттуда российские ВС. Именно такие действия ВСУ приводят к разрушению жилых домов и гражданской инфраструктуры.

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