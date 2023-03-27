Представители иранского министерства иностранных дел прокомментировали присутствие армии США в САР (Сирийская Арабская Республика). Насер Касани, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства, заявил об осуждении Тегераном американской оккупации независимой Сирии. Иран выступает за то, чтобы Штаты соблюдали нормы международного права и вывели свои войска с территории САР.

По словам Насера Канани, американскими военными продолжается проявление агрессии в отношении народа Сирии. «Это терроризм на государственном уровне», – заявил он. Официальный представитель иранского МИД также отметил, что все заявления американских властей о нахождении военных подразделений США в Сирии с целью борьбы против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) являются ложью.

Канани подчеркнул, что террористическая группировка ИГИЛ создана американским правительством. И поэтому борьба с нею является предлогом для оккупации и разграбления сирийских ресурсов.