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Киевские власти до сих пор не предоставили каких-либо внятных доказательств или документов, которые бы свидетельствовали о том, что Иран поставлял и поставляет в Россию свои боевые беспилотники. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеканал CNN, которому высокопоставленный чиновник давал интервью.

Абдоллахиан отметил, что кроме фотографий, которые не могут считаться достоверными свидетельствами, киевские власти не предоставили каких-то более весомых доказательств участия иранской техники в боевых действиях на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства Ирана, власти страны ждут документов уже четыре месяца, а на все просьбы ускорить процесс украинцы отвечают лишь обещаниями.

Ранее украинские и западные политики утверждали, что Россия под видом собственных беспилотных летательных аппаратов (в том числе и дронов-камикадзе) в боевых действиях использовала беспилотники производства Ирана. Соответствующий вопрос даже рассматривали в ООН, однако и там никаких внятных доказательств представлено не было.

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