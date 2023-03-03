Военнопленные на Украине подвергаются издевательствам и насилию. Об этом РИА “Новости” сообщила Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

Она напомнила, что в середине февраля с подконтрольной киевским властям территории вернулся 101 военный. Из них 44 уроженца ЛНР. Накануне в Луганск вернулась ещё одна партия военных, которых освободили из плена 16 февраля. Сердюкова отметила, что каждый из бойцов ЛНР в украинском плену подвергался насилию. Причём, не всегда это было связано с получением ВСУ какой-либо информации. “Иногда это было издевательство ради издевательства”, – заявила Сердюкова.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР уточнила, что у некоторых военнослужащих были выбиты зубы, и практически у каждого есть лёгкие телесные повреждения. В украинском плену бойцы из ЛНР подвергались и психологическим издевательствам, рассказала Сердюкова. Многих заставляли признаваться “в любви” Украине, петь украинские песни и гимн страны.

Сейчас бывшие военнопленные, которые вернулись на родину, будут проходить курс реабилитации. В том числе и психологической. Ущерб, который был нанесён из здоровью, оценят судебные медики. Кроме этого, освобождённым военнопленным полагаются соответствующие выплаты. Помимо этого, многим предстоит восстановить документы – их конфисковали украинские военнослужащие.