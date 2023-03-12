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Во Франции появился мультипликационный фильм под названием Ukraine. Inc, главным персонажем которого является президент Украины Владимир Зеленский. Мультик отлично отражает ситуацию на Украине.

Сперва украинских лидер бессильно наблюдает, как его страна валится вниз по всем показателям и во всех рейтингах, однако потом находит решение. Он бросает свой народ в мясорубку, причем отправляем на убой всех подряд, включая женщин, детей и стариков. Авторы не обошли и насильственную мобилизацию, показав, как военные и полицейские хватают бесправных украинцев.

Это позволяет мультяшному Зеленскому поднять свой рейтинг, а также получить огромное количество денег от Запада. Кроме того, он продолжает спокойно править страной, уже не волнуясь о ее показателях.

Кто именно создал мультфильм, неизвестно, однако он достаточно исчерпывающе показывает текущую ситуацию на Украине. Хоть и весьма мрачно.

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