Неоднозначную реакцию вызвала демонстрация подбитого (предположительно, российского) танка в Эстонии. Реакция жителей, по всей видимости, оказалась не такой, какой её представляли власти государства Прибалтики. Сейчас администрации некоторых эстонских городов засомневались, стоит ли вообще у них демонстрировать такую технику. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

Российский танк Т-72, который, как утверждается, был подбит украинскими военными, Минобороны Эстонии в сотрудничестве с украинскими властями выставило в центре Таллина как музейный экспонат. Тут же к машине стали нести цветы жители эстонской столицы. Но все букеты оперативно убирали и убирают люди в форме.

На этом фоне власти городов Раквере, Нарвы и Йыхве засомневались стоит ли у них демонстрировать резонансный экспонат, как это планировалось ранее. В администрациях городов есть мнение, что сейчас не время для подобных экспозиций. Кроме того, в некоторых населённых пунктах должны в этом году пройти выборы, и неизвестно, как демонстрация подбитого российского Т-72 повлияет на настроение электората.