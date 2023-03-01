В ходе боев за Артемовск российские военные захватили первый немецкий танк «Леопард 2», недавно прибывший на Украину из Польши. Об этом уже сообщили замглавы отделения «Единой России» из Донецка Алексей Муратов и советник главы ДНР Ян Гагин.

Именно Гагин на днях сообщил о замеченных под Артемовском немецких боевых машинах Leopard 2. Он пояснил, что эти танки ничем не отличаются от всех остальных и являются законной военной целью для российских войск.

Отмечается, что боевая машина была захвачена вместе с экипажем. Причем танком управляли не украинские боевики, а наемники из Польши. Не исключено, что именно они доставили бронетехнику на передовую.

Официального подтверждения информации о захваченном «Леопарде» от Минобороны РФ пока не поступало.