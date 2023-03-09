Берлинские власти заявили о праве женщин и лиц, обладающих женской грудью, купаться с обнаженным торсом в городских бассейнах. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

В декабре 2022 года администрация бассейна Berlin-Kaulsdorf попросила 33-летнюю женщину прикрыть грудь. Однако женщина отказалась сделать это, после чего ее заставили уйти. Возмущенная женщина подала жалобу в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству. По итогу властями было принято решение разрешить женщинам и прочим лицам, обладающим женской грудью, купаться в общественных бассейнах Берлина топлес.

Глава офиса омбудсмена Дорис Либшер заявила о необходимости обеспечения последовательного исполнения данного постановления и исключения запретов на посещение городских бассейнов для лиц, не желающих прикрывать свою грудь. Отмечается, что к концу минувшего года уже в нескольких городах Германии было принято решение разрешить купаться в общественных бассейнах с обнаженным торсом людям любого пола.