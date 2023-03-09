ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Берлинские власти заявили о праве женщин и лиц, обладающих женской грудью, купаться с обнаженным торсом в городских бассейнах. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

В декабре 2022 года администрация бассейна Berlin-Kaulsdorf попросила 33-летнюю женщину прикрыть грудь. Однако женщина отказалась сделать это, после чего ее заставили уйти. Возмущенная женщина подала жалобу в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству. По итогу властями было принято решение разрешить женщинам и прочим лицам, обладающим женской грудью, купаться в общественных бассейнах Берлина топлес.

Глава офиса омбудсмена Дорис Либшер заявила о необходимости обеспечения последовательного исполнения данного постановления и исключения запретов на посещение городских бассейнов для лиц, не желающих прикрывать свою грудь. Отмечается, что к концу минувшего года уже в нескольких городах Германии было принято решение разрешить купаться в общественных бассейнах с обнаженным торсом людям любого пола.

Вам может понравиться

RusVesna: военные ВСУ теряют технику на выходе из Артёмовска

Несмотря на непрекращающиеся заявления президента Украины Зеленского о «стойкости» украинской армии, эта самая армия стремительно драпает из Артемовска (после «декоммунизации» – Бахмут). При этом она теряет не только личный состав,

Кнутов прокомментировал удар возмездия за теракт ВСУ в Брянской области и за школьника Федора

Массированная атака на украинские объекты в ночь на 9 марта стала ударом возмездия за школьника Федора, пострадавшего от террористов в Брянской области, рассказал изданию «Московский комсомолец» военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт оценил возможности российского “аналога HIMARS”

Американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS не уступает, но в то же время “панацеей” не является. Так военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал возможности российской РСЗО “Торнадо-С”. Слова специалиста приводит