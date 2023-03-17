В районе бразильского острова, расположенного в водах Атлантического океана, группой исследователей из Федерального университета Параны были обнаружены пластигломераты или другими словами смесь природных камней с пластиком.

На берегу острова Триндади бразильские ученые обнаружили природные каменные образования, содержащие в себе частицы пластика. После проведенного анализа оказалось, что природные осадочные породы содержат в себе остатки старых рыболовных сетей.

Исследователи предполагают, что старые рыболовные сети прибило волной к береговой линии, где под яркими солнечными лучами они нагрелись и, расплавившись, образовали единое целое с осадочными породами. По словам бразильских ученых, обнаруженные ими платигломераты являются по-настоящему “пугающим явлением”.

Сообщается, что остров является охраняемой заповедной зоной, а из представителей человечества на острове постоянно присутствуют только бразильские военнослужащие. Ученые уже заявили, что пластигломераты являются ярким свидетельством эпохи антропоцена, когда человечество начало напрямую негативно воздействовать на окружающую среду и экосистему.