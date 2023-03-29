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Эксперты на Украине и в странах Запада в последнее время все чаще рассуждают на тему того, что Россия смещает приоритеты в направлении Авдеевки. Написало об этом и украинское издание «Страна» со ссылкой на отчет разведки Великобритании.

Британская служба разведки сообщила, что для военных формирований России Авдеевское направление стало приоритетным при планировании наступления. Объясняют это тем, что Россия хочет прекратить регулярные обстрелы Донецка, а также ускорить наступление на Покровск и затем на Днепр, что станет возможным после взятия Авдеевки.

По данным украинского ресурса, местность под Авдеевкой наиболее удобна для того, чтобы развернуть наступательные действия, если сравнивать с Артемовском. Там основные пути наступления идут прямиком в Краматорск и Славянск, а это прочно укрепленные города и в них сосредоточено большое количество войск ВСУ.

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