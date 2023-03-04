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Абсолютно безосновательное осуждение спортсменов, представляющих Россию, не приводят ни к чему хорошему и только разжигают конфликт, заявил украинский теннисист Олег Приходько.

Вторая ракета Украины в парном разряде отметил, что выступает против такого осуждения, так как спортсмены в итоге начинают противостояния на игровых площадках, думают не о соревнованиях, а о политике. Хотя главным принципом спорта является именно его аполитичность.

Приходько заявил, что продолжает выступать в паре с россиянином Яном Бондаревским, несмотря на призывы украинской Федерации тенниса этого не делать.

«Я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», – пояснил спортсмен.

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