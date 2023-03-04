Абсолютно безосновательное осуждение спортсменов, представляющих Россию, не приводят ни к чему хорошему и только разжигают конфликт, заявил украинский теннисист Олег Приходько.

Вторая ракета Украины в парном разряде отметил, что выступает против такого осуждения, так как спортсмены в итоге начинают противостояния на игровых площадках, думают не о соревнованиях, а о политике. Хотя главным принципом спорта является именно его аполитичность.

Приходько заявил, что продолжает выступать в паре с россиянином Яном Бондаревским, несмотря на призывы украинской Федерации тенниса этого не делать.