Абсолютно безосновательное осуждение спортсменов, представляющих Россию, не приводят ни к чему хорошему и только разжигают конфликт, заявил украинский теннисист Олег Приходько.
Вторая ракета Украины в парном разряде отметил, что выступает против такого осуждения, так как спортсмены в итоге начинают противостояния на игровых площадках, думают не о соревнованиях, а о политике. Хотя главным принципом спорта является именно его аполитичность.
Приходько заявил, что продолжает выступать в паре с россиянином Яном Бондаревским, несмотря на призывы украинской Федерации тенниса этого не делать.
«Я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», – пояснил спортсмен.