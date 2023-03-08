Положение вооруженных сил Украины в районе Бахмута (ранее Артемовск) ухудшается с каждым днем. Об этом свидетельствуют многочисленные поездки командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского, который в течение последних двух недель посетил Бахмут уже четыре раза.

Ряд украинских источников сообщает, что командующий обороной города Сырский провел церемонию награждения военнослужащих ВСУ, отличившихся своими действиями на передовой. Также во время поздравительной речи генерал ВСУ сообщил, что украинские силы на данном направлении занимаются подготовкой ситуации «цугцванга» для российских сил.

Напомним, что термин «цугцванг» используется в игре в шахматы или шашки и означает такое положение игрока, когда любой его ход приведет к ухудшению позиций. Как следует из заявления Сырского, командование ВСУ не планирует выводить свои подразделения из Бахмута. При этом западные СМИ в своих материалах отмечают, что киевские власти создали из Бахмута образ города-героя, за сохранение контроля над которым своими жизнями расплачиваются рядовые солдаты украинской армии.