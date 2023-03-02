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50 тысяч человек – столько военных украинской армии прошли обучение на Западе, и теперь их подготовка отвечает стандартам НАТО. Такие данные привёл генерал ВСУ Виктор Назаров немецкому изданию Spiegel – сообщает РИА “Новости”.

По словам Назарова, за последние 6 месяцев была выстроена система подготовки бойцов ВСУ у западных союзников Киева. Сейчас многие из военнослужащих могут вести обучение сослуживцев по тем программам, что осваивали на Западе. Генерал также подчеркнул, что украинские военные овладевают различным оружием в короткие сроки.

В то же время Назаров пожаловался на поставки вооружения Киеву со стороны Запада. В частности, он рассказал, что не вся техника, которую получают ВСУ, надлежащего состояния – порой ей требуется ремонт. А иногда на оружие не предоставляется техдокументации или она нуждается в переводе. Генерал ВСУ также сообщил и о “снарядном голоде”. Назаров рассказал, что украинская армия сейчас нуждается в боеприпасах. Прежде всего, речь идёт об артиллерийских снарядах для предоставленного ранее натовского вооружения.

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