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Украинские СМИ публикуют в Сети якобы первое применение американского «умного боеприпаса» JDAM. На кадрах записи видны последствия мощнейшего взрыва предположительно в районе Бахмута.

На видео запечатлен столб огня и дыма, взметнувшийся в небо после удара. Из-за атаки разрушилось несколько жилых домов.

В настоящий момент сложно подтвердить информацию об использовании именно бомбы JDAM. Однако точно известно, что такие боезаряды, способные планировать до цели и атаковать ее, вошли в пакет военной помощи Киеву. Сомнения в достоверности видео могут возникнуть из-за того, что бомбы JDAM предназначены для пусков с самолета, однако у Киева нет истребителей, способных использовать эти боезаряды.

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