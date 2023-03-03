С вечера 2 марта украинские медиаресурсы смакуют новость о «взрывах в Коломне» под Москвой. В Сети распространяются две видеозаписи, на одной из которых слышен звук взрыва, а на второй виднеется вспышка вдалеке. Не знают о взрыве только жители Коломны, пишет военный эксперт Юрий Подоляка.

Он поясняет, что это очередной вброс украинского центра психологических операций, который подобные фейки изготавливает сотнями. Медиа на Украине всю ночь визжат об уничтожении какого-то чрезвычайно важного военного завода, который якобы располагается именно «под Коломной», а также об эвакуации жителей города.

В это время эти самые жители сообщают, что узнали о «взрыве» только из Сети. Место удара попытались найти взрывотехники, но им это не удалось. Подобные вбросы не являются редкостью, однако история об атаке дрона на Подмосковье вполне может быть продолжена украинскими СМИ. Поэтому не исключено, что позже появится новая столь же загадочная информация.